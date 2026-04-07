Cardoso avanza en su recuperación, ya toca balón y podría llegar a la vuelta contra Barça

Baja para el duelo de ida de este miércoles en el Camp Nou, por el percance en el muslo izquierdo sufrido en el amistoso de hace diez días de la selección de Estados Unidos contra Bélgica, el futbolista trabajó aparte este martes en un campo anexo del Centro Deportivo de Majadahonda.

Aún sin un ritmo de alta intensidad, el jugador hizo diversos ejercicios con balón y sin él, pendiente de su evolución para valorar su disponibilidad para los próximos choques, el más cercano el sábado que viene contra el Sevilla y el siguiente el citado encuentro de vuelta contra el Barcelona de la Liga de Campeones, la semana que viene.