Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 10:30

Cardoso avanza en su recuperación, ya toca balón y podría llegar a la vuelta contra Barça

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Majadahonda (Madrid), 7 abr (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, avanza en su proceso de recuperación de una lesión muscular, según demostró en sus ejercicios al margen este martes, con golpeo de balón, y podría estar disponible para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la semana que viene contra el Barcelona.

Por EFE

Baja para el duelo de ida de este miércoles en el Camp Nou, por el percance en el muslo izquierdo sufrido en el amistoso de hace diez días de la selección de Estados Unidos contra Bélgica, el futbolista trabajó aparte este martes en un campo anexo del Centro Deportivo de Majadahonda.

Aún sin un ritmo de alta intensidad, el jugador hizo diversos ejercicios con balón y sin él, pendiente de su evolución para valorar su disponibilidad para los próximos choques, el más cercano el sábado que viene contra el Sevilla y el siguiente el citado encuentro de vuelta contra el Barcelona de la Liga de Campeones, la semana que viene.