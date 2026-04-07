Copa Libertadores: Arrancan su camino dos favoritos

Con la “responsabilidad de ganar todo”, pero aún con grietas abiertas por un inicio de temporada crítico, el Flamengo del portugués Leonardo Jardim empieza la escalada el miércoles de la Copa Libertadores frente al Cusco en la altura peruana.

Jardim, de 51 años, intenta reconstruir al poderoso equipo de Rio de Janeiro tras el terremoto que hizo colapsar hace apenas un mes el ciclo de su antecesor, Filipe Luís, campeón del Brasileirão y la Libertadores el año pasado.

Palmeiras, por la revancha

En la otra vereda, pero del mismo país, Palmeiras afronta hoy su primer reto en la Copa ante el Atlético Junior de Barranquilla por la primera fecha del Grupo F, que también lo integra Cerro Porteño de Paraguay. El subcampeón de la Libertadores 2025 tendrá a disposición a los paraguayos Gustavo Gómez, Maurício Magalhães y Ramón Sosa.

El Junior, campeón vigente de la liga colombiana que está en un momento marcado por la irregularidad, recibe a un sólido Palmeiras, líder del Brasileirao, en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

* Programación de los partidos de la primera ronda: Martes: Deportivo La Guaira-Fluminense, Independiente Rivadavia-Bolivar, Always Ready-LDU Quito, U. Católica-Boca Juniors y Tolima-Universitario; Miércoles, 19:00: Coquimbo-Nacional y Mirassol-Lanús; 21:00: DIM-Estudiantes; 21:30: Junior-Palmeiras y Cusco-Flamengo; 23:00: Sporting Cristal-Cerro Porteño; Jueves: Rosario Central-Independiente Del Valle, Universidad Central-Liberdad, Platense-Corinthians y Santa Fe-Peñarol.