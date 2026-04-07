Coquimbo Unido se estrena ante Nacional en su vuelta a la Libertadores tras 34 años

El duelo en la ciudad de Coquimbo será a las 18:00 hora local (22:00 GMT), y completará la primera fecha de la zona en la que también están el colombiano Deportes Tolima y el peruano Universitario.

Los aurinegros entraron al certamen como campeones chilenos en 2025 y se estrenan ante un tricampeón de América como el Tricolor, que también ganó la liga uruguaya el año pasado.

La actualidad de ambos, sin embargo, no es tan dominante en sus respectivas ligas, pues los Piratas son séptimos con 12 puntos en ocho duelos y el Bolso está quinto con 16 unidades en 10 partidos.

Coquimbo viene de vencer en casa por 3-2 a Cobresal y Nacional cayó 1-0 ante Central Español de local en el Gran Parque Central de Montevideo.

El grupo B ha sido considerado el más accesible del torneo, pero tanto el técnico del club uruguayo Jorge Bava como el argentino Hernán Caputto rechazaron la etiqueta.

"Estamos en un grupo donde hay, si no me equivoco, tres campeones de la liga anterior, así que eso habla por sí solo. No hay rivales accesibles hoy día para mí", aseguró Bava.

En tanto, Caputto dijo que "es un grupo aceptable, porque a veces uno dice accesible, pero te pueden ver a ti también de la misma manera".

El entrenador uruguayo tendrá algunas bajas para este partido como el portero Luis Mejía, que sería reemplazado por Ignacio Suárez, mientras que dos juveniles completarán la convocatoria en el arco.

Los laterales Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, además del delantero Maximiliano Silvera también quedaron fuera.

Nacional está acoplándose a Bava que solo ha dirigido por tres partidos, tras sustituir a Jádson Viera, y quien se apoyará en el goleador Maximiliano Gómez, con 10 tantos esta campaña, y los experimentados Sebastián Coates y Nicolás Lodeiro.

Coquimbo tiene a sus principales figuras a disposición como el experimentado delantero argentino Lucas Pratto, de 37 años, los atacantes Cristian Zavala y Luis Riveros y el portero Diego ‘Mono’ Sánchez.

El otrora goleador de River Plate y campeón de Libertadores en 2018, sin embargo, no ha sido una garantía de gol para los aurinegros, desde su arribo a Chile Pratto no ha convertido en la liga y suma solo dos tantos convertidos en la Supercopa y Copa de la Liga.