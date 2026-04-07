Cristal y Cerro debutan con nuevos entrenadores y grandes expectativas en la Libertadores

El partido se disputará en el estadio Miguel Grau, del puerto limeño del Callao, tras confirmarse la clausura temporal del estadio del Alianza Lima, donde se había programado, luego de que una avalancha humana causara el viernes la muerte de un hincha en un "banderazo" previo a la disputa del clásico del fútbol peruano.

En el Sporting, Zé Ricardo llegó a Lima el último fin de semana para reemplazar a su compatriota Paulo Autuori y debutará en esta edición de la Libertadores tan solo dos días después de comenzar los entrenamientos al frente del equipo celeste.

Al referirse al rival de su debut, el exdirector técnico de equipos como Flamengo, Vasco da Gama y Botafogo, declaró que el Cerro Porteño "es un equipo intenso y en la Copa la estrategia es fundamental".

"Debemos reducir los errores y minimizar las opciones del adversario", sostuvo antes de añadir que "el fútbol actual exige equilibrio, con y sin balón".

El entrenador también aseguró que no le preocupa el mal momento que afronta el Sporting en la Liga local, en la que ocupa la novena posición con tan solo 9 puntos, porque "el fútbol es dinámico" y le satisface haber encontrado "un equipo que mezcla la experiencia con muchos jóvenes".

Por su parte, el Ciclón del Barrio Obrero llegará al choque también con cambios en el banquillo, después de que la semana pasada asumiera su conducción el argentino Ariel Holan, tras la salida del uruguayo Jorge Bava.

Tras asumir el cargo, Holan afirmó que su equipo dará "batalla" en la Copa Libertadores y remarcó que ha sido emparejado en "un grupo duro, muy competitivo".

"El desafío más importante: tener una identidad clara de juego, ir construyéndola con el tiempo que contemos", sostuvo.

El argentino debutó el último fin de semana al frente del Cerro con una goleada por 3-0 sobre el 2 de Mayo, con lo que quedó a cuatro puntos del Olimpia, que lidera del torneo local con 36 unidades.

El partido, segundo de la serie que abrirán una hora y media antes Junior de Barranquilla y Palmeiras, se jugará desde las 21.00 horas del miércoles (02.00 GMT del jueves) en el estadio del Callao y será conducido por el árbitro argentino Darío Herrera.