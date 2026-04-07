El fútbol peruano sin acción esta semana por elecciones en el país

El Torneo Apertura se reanudará la semana que viene con el Chankas como líder provisional.

El equipo de la ciudad andina de Andahuaylas ganó este lunes al colista Cajamarca por 0-1 con un tanto de Adrián Quiroz, que hizo su debut con la selección peruana en los amistosos que disputó la Bicolor contra Senegal y Honduras el mes pasado.

El Chankas confirmó su buena racha y es primero del Apertura con 23 puntos, por delante del Alianza Lima, que tiene 20, el Cienciano, con 19 unidades, y Universitario, con 18.

El torneo local se reanudará el 14 de abril con la décima fecha, donde se enfrentarán Alianza Lima y ADT, Sport Boys y Melgar, el CD Moquegua con Juan Pablo II College y el miércoles jugarán UTC y Sport Huancayo.