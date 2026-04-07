FIFA inicia procedimiento disciplinario contra RFEF por incidentes España - Egipto

Madrid, 7 abr (EFE).- La FIFA inició este martes un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los incidentes ocurridos en el partido amistoso España - Egipto donde un sector del público que acudió al RCDE Stadium en Cornellá / El Prat, profirió cánticos ofensivos textuales al grito de "musulmán, el que no bote es".