Jenni Hermoso da nombre al nuevo estadio de fútbol de Ciempozuelos

Así lo anunció este martes la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno (PSOE), quien recalcó que el Ayuntamiento ha destinado más de 500.000 euros a la rehabilitación del estadio.
El Consistorio considera fundamental dotar al estadio de "un nombre que represente valores de esfuerzo, superación y compromiso social", poniendo además el foco "en la histórica falta de visibilidad del deporte femenino, una desigualdad que debe ser corregida desde las instituciones públicas".
La elección de Jennifer Hermoso, añade, responde "a su destacada trayectoria deportiva y a su papel como referente del fútbol femenino español".