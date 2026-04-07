Jenni Hermoso da nombre al nuevo estadio de fútbol de Ciempozuelos

Madrid, 7 abr (EFE).- La localidad madrileña de Ciempozuelos estrenará el próximo 12 de abril su renovado estadio municipal de fútbol, que volverá a abrir sus puertas tras una década cerrado y lo hará rebautizado con el nombre de la jugadora internacional española Jenni Hermoso, que actualmente milita en los Tigres UANL de la liga mexicana.