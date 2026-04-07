Medellín-Estudiantes, un partido clave en primera jornada del Grupo A de la Libertadores

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el Poderoso buscará una victoria para arrancar en firme su participación en el torneo continental, su prioridad este semestre ante flojo desempeño en la liga colombiana, en la que ocupa el puesto 14 con apenas 17 puntos y le quedan pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Sin embargo, el DIM, dirigido por Alejandro Restrepo, viene de empatar 1-1 en su visita al Once Caldas en un partido en el que mostró un mejor nivel e ilusiona a sus aficionados con una buena actuación en la fase de grupos, a la que el equipo llegó tras eliminar en las rondas preliminares a los uruguayos Juventud de las Piedras y Liverpool.

Para el encuentro de este miércoles, Restrepo tendrá como principal novedad el regreso del atacante argentino Francisco Fydriszewski, quien estuvo ausente de los últimos tres partidos por una luxación de codo.

Sin embargo, el técnico deberá lidiar con la baja de su capitán, el veterano centrocampista Didier Moreno, por un esguince en una de sus rodillas, y se espera que su reemplazante sea el experimentado Baldomero Perlaza.

En cuanto al resto del equipo, el entrenador del Medellín tendrá al portero uruguayo Salvador Ichazo, al central Daniel Mantilla, al lateral Frank Fabra y al volante Francisco Chaverra.

Estudiantes, por su parte, viajó a Medellín motivado porque es segundo de la Zona A de la Liga Profesional Argentina, pese a haber caído 1-0 el viernes pasado frente a San Lorenzo.

El entrenador del Pincha, el uruguayo Alexander Medina, viajó a Medellín con 26 jugadores, entre los que figuran el veterano portero uruguayo Fernando Muslera, el experimentado central Leandro González Pirez, el extremo colombiano Edwuin Cetré (que jugó en el DIM) y el goleador Guido Carrillo.

La única baja del equipo para este partido será la del lateral paraguayo Santiago Arzamendia, quien se recupera de la rotura de ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha.