Pellegrini aprecia "el mérito del plantel por seguir vigente en dos competiciones"

Pellegrini afirmó, en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial en el Estadio Municipal bracarense, que "jugar los jueves pasa factura los domingos", lo que dificulta la tarea de "conservar el quinto puesto" en la competición nacional mientras sigue vivo en la Liga Europa, ya que "si pones mucha atención en los torneos internacionales, bajas en LaLiga, como ha pasado ahora".

Así, el técnico chileno explicó que "a raíz de la eliminatoria con el Panathinaikos", en octavos de final, el Betis ha encadenado seis jornada sin ganar en LaLiga, un objetivo que no quiere perder de vista porque "en la 'Europa League' existe el riesgo de llegar a la final, perderla y quedarte sin competición europea el año próximo".

Para el preparador bético, pese a todo, "existe la ambición y la autoexigencia de dar" este miércoles "un paso para alcanzar la semifinal", aunque recordó que "en esta instancia, seguro que habrá enfrente un rival que ha merecido llegar hasta aquí", el Sporting de Braga, ante el que será "importante jugar con personalidad".

Manuel Pellegrini recordó que este duelo de cuartos de final "se define en casa pero ojalá mañana" pueda el Betis "partir con el pie derecho", algo que pasa por "jugar como si no hubiera un partido en Sevilla dentro de una semana", y advirtió de que el Sporting de Braga "es un equipo que da más importancia a la creación que a la destrucción".

Pellegrini informó, por otro lado, sobre la lesión del lateral zurdo dominicano Júnior Firpo, quien "hizo dos sesiones con el plantel después de reincorporarse de su selección y sufrió una lesión muscular entrenando", por lo que ya se perdió el partido del pasado domingo en La Cartuja ante el Espanyol (0-0) y también el del miércoles en Braga.

Además, el técnico de los verdiblancos no quiso cargar las tintas contra el delantero congoleño Cedric Bakambu, que ha demorado su regreso a la disciplina del Betis -no fue convocado para la cita ante el Espanyol ni tampoco en esta europea- debido a las celebraciones por la clasificación de su selección para el Mundial.

El entrenador del Betis reconoció que es una "situación complicada porque detrás hay un país" y consideró que "no es un tema fácil para el jugador, porque le pasó a todos los futbolistas de Congo", por lo que no se pronunció sobre la posibilidad de que el Betis lo sancione, como ha insinuado este mismo martes Ángel Haro, puesto que "el presidente sabrá lo que tiene que hacer con este asunto".