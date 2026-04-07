RFEF enviará alegaciones a FIFA tras expediente por partido España-Egipto

“Musulmán el que no bote es”, se gritó en el RCDE Stadium. La RFEF, que condenó los incidentes durante y al final del encuentro, enviará una extensa “documentación e informes ( operaciones, seguridad, ticketing, coordinador de seguridad del club y las conclusiones ) solicitados por parte de la RFEF tras el encuentro.

La Federación incluirá además los mensajes emitidos por megafonía, vídeo marcadores y tuits publicados desde el departamento de Comunicación, advirtiendo al público de la gravedad de los hechos.

“El dosier mostrará el correcto proceder de la RFEF a raíz de los sucesos acaecidos en el estadio durante la primera parte del amistoso ante Egipto, y afianzará el trabajo que realiza la RFEF en línea con los principios y políticas que marca FIFA en la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol”, explican fuentes de la Federación Española.

La RFEF recordó que “la apertura de expedientes es un procedimiento habitual en el caso de incidentes como el sucedido en el último partido de la Selección española de fútbol en el RCDE Stadium”.