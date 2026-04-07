Fútbol Internacional
07 de abril de 2026 - 15:00

Vuelve Fede Valverde y Bellingham, suplente; Harry Kane y Neuer, titulares en el Bayern

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Madrid, 7 abr (EFE).- La vuelta del uruguayo Fede Valverde tras el encuentro de sanción del sábado ante el Mallorca y la presencia en el banquillo del inglés Jude Bellingham son las principales novedades del Real Madrid para el partido contra el Bayern Múnich, que incluye en su once titular al inglés Harry Kane y también al veterano portero Manuel Neuer.

Por EFE

Álvaro Arbeloa mantiene en el once a Álvaro Carreras y confía una vez más en el joven Thiago Pitarch, mientras Vincent Kompany pone sobre el césped a su tripleta ofensiva con el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el inglés Kane.

El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

El Bayern arranca el choque con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.