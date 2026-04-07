Vuelve Fede Valverde y Bellingham, suplente; Harry Kane y Neuer, titulares en el Bayern

Madrid, 7 abr (EFE).- La vuelta del uruguayo Fede Valverde tras el encuentro de sanción del sábado ante el Mallorca y la presencia en el banquillo del inglés Jude Bellingham son las principales novedades del Real Madrid para el partido contra el Bayern Múnich, que incluye en su once titular al inglés Harry Kane y también al veterano portero Manuel Neuer.