Vuelve Fede Valverde y Bellingham, suplente; Harry Kane y Neuer, titulares en el Bayern

Álvaro Arbeloa mantiene en el once a Álvaro Carreras y confía una vez más en el joven Thiago Pitarch, mientras Vincent Kompany pone sobre el césped a su tripleta ofensiva con el francés Michael Olise, el colombiano Luis Díaz y el inglés Kane.
El Real Madrid afronta la ida de cuartos de la Liga de Campeones con el siguiente once: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.
El Bayern arranca el choque con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Díaz y Kane.