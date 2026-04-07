Wirtz: "Por supuesto que confiamos en el entrenador"

"Por supuesto que confiamos en el técnico. El año pasado ya demostró su nivel ganando la Premier League. Es verdad que nos gustaría haber conseguido mejores resultados. Seguimos vivos en la Champions League y seguimos en la lucha para clasificarnos para la próxima edición", expresó el alemán en la rueda de prensa previa al duelo de ida que se disputará en París.

"Todos los partidos de la Liga de Campeones son especiales. Sabemos la dificultad que tiene, pero es bueno jugar contra los mejores para saber nuestro nivel. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos de ambos partidos. Ojalá podamos pasar a la siguiente ronda", añadió.

El Liverpool, que llega al partido tras caer goleado frente al Manchester City (4-0) en la FA Cup, está quinto en la Premier League a cinco del Aston Villa, que es cuarto, y a 21 puntos del líder, el Arsenal, pero se puede ver beneficiado por las cinco plazas que puede conseguir la liga inglesa para la próxima edición de la 'Champions' gracias a su coeficiente.

"Hemos demostrado que, especialmente en esta competición, mostramos un buen nivel en estos partidos. La anterior ronda frente al Galatasaray no fue fácil y conseguimos la clasificación. Tenemos un buen grupo con buenos jugadores y un buen entrenador. Confiamos en nosotros y jugar el segundo partido en casa posiblemente sea una ventaja", afirmó.