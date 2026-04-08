0-0. Deportivo Riestra y Palestino sellan un empate sin goles en Buenos Aires

En una zona que también integran el Gremio de Porto Alegre brasileño y el Montevideo City Torque uruguayo, los conjuntos trasandinos no pudieron sacarse diferencia y repartieron un punto para cada uno, en un encuentro disputado en el Estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires.

El ‘Malevo’ y los ‘Árabes’ disputaron un duelo con pocas opciones de gol y donde el empate fue un resultado justo.

El local estrenó en el banquillo como entrenador a Guillermo Duró, tras la salida en la última fecha del torneo local de Gustavo ‘Tata’ Benítez, en un Torneo Apertura donde Riestra sumó siete empates y cinco derrotas para quedar en el último lugar de la Zona A con siete puntos y en la 28° colocación de la Tabla Anual.

Tras 95 años de vida, Deportivo Riestra llegó a este duelo ante un rival como Palestino que con este empate logró revertir su mal momento tras una reciente derrota 6-1 ante Universidad Católica, que dejó al equipo dirigido por Cristian Muñoz, tras cinco encuentros sin ganar, en la posición 14° en la liga chilena con solo 8 puntos, a uno de la zona de descenso.

En un primer tiempo con pocas llegadas, en el minuto 15 Gabriel Obredor tuvo un mano a mano pero su remate fue directo al cuerpo del portero Sebastián Pérez.

Antes del entretiempo Palestino llegó en dos oportunidades pero sin poder definir por parte de Nelson da Silva y Sebastián Gallegos ante un portero como Ignacio Arce que se mostró sólido.

En el complemento Alexander Díaz tuvo un tiro apenas desviado en el 14 y tres minutos después Antony Alonso conectó para que la pelota diera en el palo y saliera.

Con el correr del tiempo y con la rotación de los bancos ambos equipos fueron conformándose con el punto que se terminó repartiendo cuando el árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero marcó el final.

En la segunda fecha de este Grupo F, Deportivo Riestra visitará a Gremio en Porto Alegre, mientras que Palestino será local de Montevideo City Torque.