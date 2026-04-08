Carrasco y el penalti de Milán: "Me doblé el tobillo, se hinchó y pensé en el equipo"

“La realidad es como fue. En la prórroga, creo que es Pepe o Sergio Ramos, me dan una patada por detrás y se me dobló el tobillo. Era una de las últimas jugadas de la prórroga y se me dobla el tobillo cerca del área contraria del Madrid”, rememoró durante una entrevista emitida este miércoles en ‘El Club de Uría’.

“Me dolió el tobillo, se hinchó un poquito y el Cholo (Simeone, entrenador del Atlético de Madrid) me preguntó ‘¿Carrasco, quieres patear?’", contó.

"Le digo: ‘si quieres que patee, pateo, pero me duele el tobillo, se ha doblado y, si hay otro que pueda patear, mejor'", añadió.

"Yo pensé en el equipo, porque, si al final no puedo apoyar bien el pie… Y Juanfran no estaba en la lista y dice ‘yo quiero patear’”, recordó el extremo, que jugó 266 partidos con el Atlético, a lo largo de dos etapas, de 2015 a 2018 y de 2020 a 2024. Fue campeón de Liga en 2020-21.

Carrasco remarcó que él no es “el malo de la historia” en aquella tanda de penaltis. “Si quieres que patee, lo pateo, pero si hay alguien que esté físicamente que yo mejor, que patee otro”, le transmitió a Simeone. “Y así pasa la historia”, añadió.

El Atlético de Madrid perdió la final de la Liga de Campeones de 2016 contra el Real Madrid en la tanda de penaltis, en la que el conjunto blanco acertó en los cinco lanzamientos por cuatro del rojiblanco, con el fallo de Juanfran Torres, que estrelló su tiro en el poste.