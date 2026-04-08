El uruguayo Zalazar, mejor centrocampista de la Liga lusa por segundo mes consecutivo

Es la tercera vez esta temporada, y la segunda consecutiva, que el uruguayo consigue esta distinción mensual.

Zalazar, de 26 años, obtuvo el 37,37 % de los votos de los entrenadores principales de la competición y se situó por delante de los daneses Morten Hjulmand (Sporting) y Victor Frohold (Oporto), con un 11,11 % y un 10,10 %, respectivamente, informó la liga lusa en comunicado.

En marzo, el uruguayo hizo una asistencia y un gol en el partido del Braga frente al Sporting (2-2), además de marcar otro tanto en la derrota contra el Oporto (1-2).

El internacional de Uruguay, nacido en la ciudad española de Albacete, suma 14 dianas en la Liga Portugal y 22 en todas las competiciones, lo que le convierte en el máximo goleador del Braga.

Zalazar se está recuperando actualmente de una lesión muscular en el muslo derecho, por lo que no ha podido participar en los últimos compromisos de su selección.