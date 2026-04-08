Fútbol Internacional
08 de abril de 2026 - 11:25

La Universidad Central debuta ante un Libertad en crisis

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Caracas, 8 abr (EFE).- La Universidad Central, campeona vigente de la liga venezolana y líder de la edición actual del Torneo Apertura, debutará este jueves en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante un Libertad lastrado por sus últimos tropiezos que lo dejan en la zona baja de la tabla del fútbol paraguayo.

Por EFE

El equipo venezolano, dirigido por el entrenador local Daniel Sasso, ganó por 2-3 al Anzoátegui en la última jornada del torneo nacional y puso fin a una racha negativa de dos derrotas y un empate.

El conjunto capitalino, que encabeza el Torneo Apertura con 22 puntos, llega así con la confianza renovada a su primer compromiso de la fase de grupos del torneo continental.

La Universidad Central participó el año pasado en la segunda ronda de clasificación de la Libertadores, en la que cosechó un empate y una derrota ante el Corinthias brasileño que la dejaron fuera de la competencia.

El Libertad encara su vigésima quinta participación en esta Copa, en la que ha llegado a las semifinales en dos oportunidades, lo que lo convierte en un rival de alto nivel para el conjunto venezolano.

En la liga paraguaya, el conjunto Gumarelo ha tenido varios tropiezos al acumular seis triunfos, dos empates y siete derrotas, que lo mantienen en la séptima posición de la clasificación.

El conjunto dirigido por Francisco 'Chiqui' Arce saldrá al campo con ansías de volver a conseguir un triunfo tras caer por 1-0 en su visita, el domingo, al Guaraní, en un encuentro de la fecha 15 del campeonato paraguayo.

El partido se jurará a las 18.00 hora local (22.00 GMT) en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela y tendrá como árbitro al brasileño Flavio Souza.