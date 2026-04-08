Panamá encara un partido clave ante Aruba en la ruta al Mundial de Brasil 2027

Para la entrenadora del conjunto panameño, la española María Antonia 'Toña' Is, este juego ante Aruba es una de las finales que deberá encarar su equipo, que no contará en esta fase decisiva con su principal referente ofensivo, Marta Cox, jugadora del Fenerbahçe turco, quien se recupera de una lesión.

"Son dos finales. Tanto Cuba como Aruba van a ser rivales muy duros", señaló Is.

El cuerpo técnico ya pudo trabajar con el plantel completo tras la incorporación de Riley Tanner, del Sydney FC australiano, y Diana Pon, de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Todos los partidos son complicados, pero estamos trabajando fuerte para conseguir la victoria", indicó la portera Yenith Bailey, guante de oro de las eliminatorias mundialistas de Concacaf 2018.

La última vez que Panamá y Aruba se enfrentaron fue en abril de 2022, con una contundente victoria por 0-9 a favor de las canaleras.

Panamá llega a este encuentro con seis puntos, por detrás de Cuba, que lidera el Grupo E con siete unidades y un partido más. Aruba ocupa la tercera posición con tres puntos, seguida de San Cristóbal y Nieves con uno, mientras que Curazao cierra la tabla sin unidades.

Panamá podría finalizar como líder del grupo si logra imponerse ante Aruba y Cuba. Aunque también tendría opciones de avanzar con una victoria frente a las arubenses y un empate ante las cubanas.

Por su parte, Aruba afronta un panorama más complejo: su opción más viable pasa por vencer a Panamá y a Curazao -ya eliminada- y esperar un empate entre Panamá y Cuba, que se enfrentarán la próxima semana en la última jornada de las eliminatorias.