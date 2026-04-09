Arne Slot, en la cuerda floja

El 2-0 de la ida a favor de los de Luis Enrique Martínez obliga a los 'Reds' a una épica en Anfield que mantenga vivas sus ilusiones de no acabar en blanco otra temporada y refuerce el puesto de un Slot que lo tiene complicado para seguir entrenando a este equipo el curso que viene.

Pocos vestigios quedan del fútbol con el que el Liverpool ganó la Premier League la temporada pasada. En ningún momento de esta temporada, este equipo ha recordado al campeón y el PSG, como era de esperar, desnudó sus carencias, igual que lo hizo el Manchester City el fin de semana pasado, y los ingleses pueden darse con un canto en los dientes de que la eliminatoria no está finiquitada. Al menos numéricamente aún tienen opciones. Futbolísticas, parece que pocas.

Ni la defensa de cinco, ni el 'banquillazo' total a Mohamed Salah, ni la recuperación de Alexander Isak, que jugó sus primeros minutos desde diciembre. Nada funcionó para un proyecto de Slot que parece abocado al fracaso y a un cambio de rumbo en un momento en el que los de Anfield saben que Xabi Alonso, una de sus leyendas, está libre y sin equipo.

A Slot le quedan siete partidos por delante en Premier y la vuelta contra el PSG para salvar su posición. Necesita una buena imagen contra los parisinos, no ya remontar, que sería casi un milagro, pero al menos sí recordar que este es el campeón de Inglaterra y que no serán pocos los que tengan ganas de venganza después de la eliminación en penaltis del año pasado. Cuánto ha cambiado la película pensarán muchos, porque a aquel partido de vuelta el Liverpool llegó con un 0-1 de ventaja y sintiéndose muy favorito al calor de Anfield.

Y el problema para Slot es que las copas ya están perdidas y la situación en la Premier no es muy halagüeña. En estos momentos son quintos, con 49 puntos, a cinco del Aston Villa y con dos de ventaja respecto al Chelsea.

La victoria del Arsenal contra el Sporting de Portugal confirmó que Inglaterra tendrá una quinta plaza en la Liga de Campeones del año que viene, lo que juega a favor del Liverpool, pero el Chelsea, que llega en una dinámica muy similar, puede pelearles perfectamente ese quinto puesto. No entrar en 'Champions' sería un mazazo financiero muy importante a un club que el año pasado acometió casi 500 millones en fichajes, aunque muchos de ellos se amortizaron con ventas, además de que las cuentas sufrirán un desahogo importante cuando este verano se marcha Salah, el futbolista que más cobraba del equipo con un sueldo semanal de 500 000 libras.

La única noticia positiva para Slot es que el problema Salah ya no es tan importante para él. El egipcio anunció su salida hace unos días y dejarle en el banquillo en todo el partido contra el PSG no puede provocar el incendio que sí hubiese producido si el futuro del delantero no estuviese ya solucionado.

En este contexto de urgencias, el Liverpool necesita ganar sí o sí al Fulham este sábado en Anfield para tener motivos de fe en la Champions y para no relajarse en una Premier en la que necesitan el quinto puesto.

"He vivido muchas noches especiales en Anfield. Tengo mucha suerte y soy muy afortunado por ello, seguro que nuestros aficionados estarán ahí por nosotros otra vez", aseguró Virgil Van Dijk.