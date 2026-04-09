Copa Libertadores: Rosario Central iguala con Independiente del Valle

El crack argentino, de 38 años y campeón del mundo en Catar 2022, fue titular en el conjunto rosarino, que rindió de menor a mayor y generó varias ocasiones para quedarse con el triunfo, que no pudo concretar.
En este mismo grupo, Libertad perdió contra Universidad Central por 3-1 y queda último en la tabla.
* Resultados de los partidos de la primera ronda: Martes: Deportivo La Guaira 0-Fluminense 0, Independiente Rivadavia 1-Bolívar 0, Barcelona SC 0-Cruzeiro 1, Always Ready 0-LDU Quito 1, U. Católica 1-Boca Juniors 2 y Tolima 0-Universitario 0; Miércoles: Coquimbo 1-Nacional 1, Mirassol 1-Lanús 0, DIM 1-Estudiantes 1, Junior 1-Palmeiras 1, Cusco 0-Flamengo 2 y Sporting Cristal 1-Cerro Porteño 0; Jueves: Rosario Central 0-Independiente del Valle 0, Universidad Central 3-Libertad 1, Platense-Corinthians y Santa Fe-Peñarol.