Fútbol Internacional
09 de abril de 2026 - 22:31

Copa Libertadores: Rosario Central iguala con Independiente del Valle

Angel Di María (d) de Rosario disputa un balón con Layan Loor de Independiente del Valle este jueves, durante un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Rosario Central e Independiente del Valle en el estadio Gigante de Arroyito en Rosario (Argentina).
Angel Di María (d) de Rosario disputa un balón con Layan Loor de Independiente del Valle este jueves, durante un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Rosario Central e Independiente del Valle en el estadio Gigante de Arroyito en Rosario (Argentina).Sebastian Granata

Rosario Central, con el estelar Ángel Di María, igualó este jueves 0-0 como local con el ecuatoriano Independiente del Valle, en un entretenido encuentro en el estadio Gigante de Arroyito, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.

Por ABC Color

El crack argentino, de 38 años y campeón del mundo en Catar 2022, fue titular en el conjunto rosarino, que rindió de menor a mayor y generó varias ocasiones para quedarse con el triunfo, que no pudo concretar.

En este mismo grupo, Libertad perdió contra Universidad Central por 3-1 y queda último en la tabla.

* Resultados de los partidos de la primera ronda: Martes: Deportivo La Guaira 0-Fluminense 0, Independiente Rivadavia 1-Bolívar 0, Barcelona SC 0-Cruzeiro 1, Always Ready 0-LDU Quito 1, U. Católica 1-Boca Juniors 2 y Tolima 0-Universitario 0; Miércoles: Coquimbo 1-Nacional 1, Mirassol 1-Lanús 0, DIM 1-Estudiantes 1, Junior 1-Palmeiras 1, Cusco 0-Flamengo 2 y Sporting Cristal 1-Cerro Porteño 0; Jueves: Rosario Central 0-Independiente del Valle 0, Universidad Central 3-Libertad 1, Platense-Corinthians y Santa Fe-Peñarol.