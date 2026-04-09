Europa contra permanencia

Entre la incógnita de la respuesta tras el esfuerzo y el 0-2 sufrido este miércoles en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, el Barcelona tiene encarrilada la competición liguera, salvo tres o más despistes de aquí al final de la Liga, siempre que el Real Madrid lo gane todo empezando por este viernes ante el Girona en el Santiago Bernabéu, incluida la visita en cinco jornadas al Camp Nou.

Nada que ver con el descenso, que es todavía un terreno incierto, cuando quedan 24 puntos por jugarse por la supervivencia y 14 equipos todavía están por debajo de los 42 puntos fijados como seguros siempre para la salvación.

El último de la tabla es el Oviedo, con 24 puntos, a siete todavía de salir del descenso, por más que haya ganado dos de sus últimos tres partidos. La exigencia es aún mayor, tal y como ha sido su recorrido hasta ahora. Este domingo visita al Celta, sexto con 44 puntos, a uno tan sólo de la quinta plaza del Betis, que visita horas antes a Osasuna con la carga de sus seis jornadas consecutivas sin ganar. El equipo navarro es noveno, camino de asegurar la permanencia un año más.

El penúltimo es el Levante, con 26 puntos, a cinco de salir de ahí. Un triunfo en las últimas cuatro jornadas lo mantiene aún en jaque, antes de completar la jornada el lunes frente al Getafe, que mira a Europa con la absoluta convicción de sus seis victorias en las últimas ocho jornadas. Octavo ya el bloque dirigido por José Bórdalas, ya sólo cuatro puntos lo separan del quinto puesto del Betis, que incluso puede ser una plaza de la Liga de Campeones si obtiene España una plaza extra, como así va encaminado.

Y el antepenúltimo es el Elche, que marca el descenso. Tiene 29 puntos. Una única victoria en 2026 ha desembocado en su caída a las posiciones que van a Segunda División. La permanencia está a dos puntos.

Este sábado recibe al Valencia, cuya relativa tranquilidad actual en la tabla, con seis puntos de ventaja sobre su rival de esta jornada, depende de su resultado en el estadio Martínez Valero. Una derrota lo pondría de nuevo en riesgo, aún con mucho por competir, igual que le puede sucederle al Rayo Vallecano.

El conjunto franjirrojo, también con seis puntos de diferencia sobre el descenso, se enfrenta el sábado al Mallorca en terreno balear. El equipo de Martín Demichelis, flamante ganador la pasada jornada frente al Real Madrid, tan sólo suma dos puntos más que el descenso.

Igual le ocurre al Sevilla, cuyo recorrido es alarmante, con cuatro victorias tan sólo en 20 partidos y ya sin apenas margen sobre la zona de pérdida de categoría, que señala el Elche.

El Sevilla sufre cada vez más. La derrota en Oviedo fue el enésimo aviso, el primero para su nuevo entrenador, Luis García Plaza. Cuarto por abajo, con tres encuentros perdidos de manera consecutiva, vive en una situación límite, al borde del precipicio, dentro de la convulsión deportiva, social e institucional sobre la que se mueve desde hace años.

El sábado recibe al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con Diego Simeone sancionado por cinco amarillas y con la cabeza en los cuartos de final de la Liga de Campeones (con una ventaja de dos goles de la ida en el Camp Nou contra el Barcelona y la vuelta este martes en el Metropolitano) y en la final de la Copa del Rey de la semana siguiente.

Su rival por ese título será la Real Sociedad, que antes recibe este sábado al Alavés. Mientras el conjunto donostiarra se acerca a Europa, el equipo vitoriano debe protegerse del descenso, al que sólo aventaja en tres puntos.

La clasificación para la Liga de Campeones, mientras, es cuestión de tiempo para el Villarreal, que visita San Mamés el domingo por la noche. El conjunto amarillo aventaja en 20 puntos al club rojiblanco, con una renta suficiente sobre el descenso, pero todavía con mucho por ganar para alcanzar las plazas europeas.

Real Sociedad-Alavés (14:00 CET/12:00 GMT).

Sevilla-Atlético de Madrid (21:00 CET/19:00 GMT).

Mallorca-Rayo Vallecano (16:15 CET/14:15 GMT).

Athletic Club-Villarreal (21:00 CET/19:00 GMT).