Mohammed Kudus recae de su lesión y peligra su participación en el Mundial con Ghana

El atacante, fichado en verano por 64 millones de euros, se lesionó el pasado 4 de enero en un encuentro ante el Sunderland y se ha perdido los últimos 16 partidos del Tottenham.

Kudus había regresado a los entrenamientos con el equipo la semana pasada, pero recayó de la lesión y podría verse obligado a pasar por quirófano, según informaron los 'Spurs' en un comunicado.

El ghanés ha anotado tres goles y dado cinco asistencias en 26 partidos este curso y apuntaba a ser una pieza clave para el conjunto del norte de Londres, que recientemente anunció a Roberto De Zerbi como nuevo entrenador para revertir la situación del equipo, que se encuentra solo un punto por encima de los puestos de descenso.