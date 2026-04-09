UC3 negociará con Nike para que sea proveedora oficial de balones en los torneos clubes

En un comunicado, UC3 explicó que esta decisión sigue a un proceso de licitación altamente competitivo lanzado en marzo de 2026 por la misma y su agencia Relevent Football Partners, propiedad exclusiva de la compañía Relevent, creada específicamente para comercializar las competiciones de clubes masculinas de la UEFA a nivel mundial.

Esta temporada la firma deportiva Adidas conmemoró el 25 aniversario de su colaboración con la UEFA como creadora del balón de la Liga de Campeones masculina, competición a la que también ha sumado la "Champions" femenina.

La Liga Europa y la Liga Conferencia se disputan por segunda temporada con balones de DECATHLON, a través de su marca de fútbol Kipsta, dentro de un acuerdo hasta el final de la temporada 2026/2027.

En su comunicado, UC3, la entidad comercial creada por la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) que representan a más de 800 clubes europeos de élite, indica que es la responsable de generar ingresos a partir de las competiciones de clubes de la UEFA y crear valor para sus socios.

Supervisa la gestión, venta y entrega de todos los derechos comerciales, incluidos derechos de medios, patrocinio y licencias, para las competiciones de clubes de élite masculinas y femeninas de la UEFA.

También señala que Relevent Football Partners, como entidad independiente, tiene la tarea de proporcionar a UC3 apoyo estratégico y de ventas en el marketing mundial y la venta de derechos de medios, patrocinio y licencias para la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Liga Conferencia la Supercopa, la Liga de Campeones Juvenil y la Liga de Campeones de Fútbol Sala.

La empresa forma parte de la cartera del promotor inmobiliario estadounidense Stephen Ross, propietario de clubes y eventos deportivos como los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium, el Gran Premio de F1 de Miami y el Abierto de Tenis de Miami.