Fútbol Internacional
09 de abril de 2026 - 12:30

UC3 negociará con Nike para que sea proveedora oficial de balones en los torneos clubes

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Madrid, 9 abr (EFE).- UC3, la empresa conjunta de la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este jueves que ha acordado iniciar un periodo de negociación exclusiva con la firma Nike para que se convierta en la proveedora oficial de balones de todas las competiciones masculinas de clubes de la UEFA desde 2027 hasta 2031.

Por EFE

En un comunicado, UC3 explicó que esta decisión sigue a un proceso de licitación altamente competitivo lanzado en marzo de 2026 por la misma y su agencia Relevent Football Partners, propiedad exclusiva de la compañía Relevent, creada específicamente para comercializar las competiciones de clubes masculinas de la UEFA a nivel mundial.

Esta temporada la firma deportiva Adidas conmemoró el 25 aniversario de su colaboración con la UEFA como creadora del balón de la Liga de Campeones masculina, competición a la que también ha sumado la "Champions" femenina.

La Liga Europa y la Liga Conferencia se disputan por segunda temporada con balones de DECATHLON, a través de su marca de fútbol Kipsta, dentro de un acuerdo hasta el final de la temporada 2026/2027.

En su comunicado, UC3, la entidad comercial creada por la UEFA y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) que representan a más de 800 clubes europeos de élite, indica que es la responsable de generar ingresos a partir de las competiciones de clubes de la UEFA y crear valor para sus socios.

Supervisa la gestión, venta y entrega de todos los derechos comerciales, incluidos derechos de medios, patrocinio y licencias, para las competiciones de clubes de élite masculinas y femeninas de la UEFA.

También señala que Relevent Football Partners, como entidad independiente, tiene la tarea de proporcionar a UC3 apoyo estratégico y de ventas en el marketing mundial y la venta de derechos de medios, patrocinio y licencias para la Liga de Campeones, la Liga Europa, la Liga Conferencia la Supercopa, la Liga de Campeones Juvenil y la Liga de Campeones de Fútbol Sala.

La empresa forma parte de la cartera del promotor inmobiliario estadounidense Stephen Ross, propietario de clubes y eventos deportivos como los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium, el Gran Premio de F1 de Miami y el Abierto de Tenis de Miami.