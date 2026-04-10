Deco califica de “irreal” un posible regreso de Messi al FC Barcelona

“Ese escenario de regreso, en realidad, al menos desde que yo estoy allí, nunca se ha puesto sobre la mesa. Ni Messi ni nadie de su entorno ha llamado para decir: ‘Mira, quiero volver, quiero jugar’. Eso ha sido mucho rumor, muchas cosas irreales”, afirmó el excentrocampista en una entrevista para el portal Ge.

Deco aclaró que el actual delantero del Inter Miami solo “hizo una publicación” en redes sociales “diciendo que algún día quería volver, pero no especificó” los términos. En ese sentido, consideró que “hablar de este tipo de cosas con un jugador tan grande como Leo es un poco absurdo si no hay nada real o concreto”.

A pesar de calificar al capitán de la Albiceleste como “el mejor jugador de la historia del fútbol o uno de los mayores”, el responsable del área deportiva subrayó que los ciclos en el deporte tienen “un comienzo, un medio y un final”. Respecto al presente del 10, señaló: “Como jugador, está en un buen momento. Se fue al Inter, tomó esa decisión, las cosas se dieron y debe de estar feliz allí”.

Sobre la visita de Messi y la gestión de Laporta

Consultado sobre la reciente presencia de Messi en las instalaciones del Camp Nou, Deco restó misterio al asunto: “Creo que iba a la selección y estaba en el hotel, no se quedó en casa. Al final salió a dar una vuelta y entró (al Camp Nou). Creo que fue más o menos así, por lo que supe”.

Por otra parte, el directivo analizó la situación institucional, describiendo el proceso de reelección de Joan Laporta como algo “complejo”, destacando la labor realizada para “mantener al equipo al margen” de la política interna. Según Deco, los próximos cinco años de mandato serán clave para “consolidar el proyecto”.

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“Hemos conseguido reconstruir un equipo para poder luchar para ser campeón contra un Real Madrid fuerte, un Atlético de Madrid fuerte y contra clubes de Europa que han gastado más que nosotros en los últimos años”, explicó. Asimismo, restó drama a los desajustes defensivos, vinculándolos a una caída puntual en la intensidad de la presión alta que demanda Hansi Flick.

Finalmente, sobre su continuidad en el cargo, Deco prefirió ser cauto: “No sé si me quedaré los cinco años, porque necesito trabajar bien cada año para que las cosas continúen”.