Derbi vasco en Anoeta con la permanencia y Europa en juego

El aficionado 'txuri urdin' no tiene otra cosa en la cabeza que no sea la final de la Copa del Rey del 18 de abril ante el Atlético de Madrid, pero antes de hacer las maletas y poner rumbo a Sevilla, el Alavés se presenta como un hueso duro.

Para ello, Pellegrino Matarazzo ha facilitado una lista de convocados de 23 futbolistas en la que no figuran los lesionados Odriozola, Gorrotxategi, Zubeldia, Yangel Herrera y Rupérez, ni el sancionado Jon Martín. Barrenetxea y Caleta-Car, que tuvieron que pedir el cambio la semana pasada por calambres, sí podrán ser de la partida, y los jóvenes Ibai Aguirre y Luken Beitia repiten en la lista.

Con todo ello, la gran duda es ver lo que hace el técnico de New Jersey. Con una semana limpia podría alinear a su once de gala, aunque la lógica dice que dará descanso a varios de los futbolistas clave para que puedan llegar más frescos a la final. Aritz Elustondo será titular, tal y como ha confesado Matarazzo este viernes, y Kubo tendrá minutos.

Por otro lado, los vitorianos acuden con las urgencias de poner tierra de por medio con la zona roja después de rascar un punto en el descuento ante Osasuna.

Tras dos partidos obligados a la remontada, los de Quique Sánchez Flores recuperan a Denis Suárez y a Lucas Boyé, que no pudo disputar muchos minutos ante el equipo navarro.

Sin embargo, la zaga sigue resentida con la baja del sancionado Facundo Garcés y del lesionado Carlos Protesoni.

Víctor Parada, Yusi y Abde Rebbach se jugarán la banda izquierda, mientras que Jon Pacheco podría recuperar la titularidad ante el equipo que tiene sus derechos.

El Alavés busca su segunda victoria a domicilio de forma consecutiva, algo que no ocurre desde hace más de dos años.

Otro de los retos es dejar la portería a cero, una batalla que persiguen los babazorros en las últimas 13 jornadas.

En el recuerdo reciente se mantiene el cruce copero en el que remontó la Real Sociedad en Mendizorroza.

En esta jornada ‘retro’, el equipo vitoriano lucirá una réplica de la camiseta que vistió en la final de la UEFA en 2001 ante el Liverpool, un hito que cumple ahora 25 años.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Soler, Sucic; Marín, Oyarzabal y Guedes.

Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada o Yusi; Blanco, Ibáñez, Guridi o Aleñá; Toni y Lucas Boyé o Ibrahim.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).