El Sevilla se la juega ante un Atlético lanzado y con la mira en otros frentes

El Sevilla de Luis García Plaza, que se estrena en Nervión tras relevar hace apenas dos semanas al argentino Matías Almeyda, destituido el 23 de marzo después del 0-2 ante el Valencia, llega acuciado y urgido a un duelo siempre complicado ante el Atlético del exsevillista Diego Simeone, tras cinco encuentros sin ganar y con tres derrotas seguidas.

Esa serie de partidos perdidos (Barcelona, Valencia y el colista Oviedo), además de que sólo ha sumado 7 puntos de los últimos 27 posibles, han situado al conjunto hispalense al borde del abismo, cuarto por la cola con 31 unidades, a sólo dos del Elche, que marca la frontera del descenso, con igual puntuación que el Mallorca y a uno del Alavés.

Esta realidad del Sevilla, inmerso en una crisis deportiva, social e institucional en pleno proceso de posible venta del club y con el miedo metido en el cuerpo y un ambiente muy enrarecido por el rechazo mayoritario de su afición a sus actuales dirigentes, proporcionan un tinto algo dramático a la primera de las ocho 'finales' que tiene para eludir el descenso.

Luis García debutó con derrota en Oviedo (1-0) en un partido condicionado por la expulsión del francés Nianzou antes del descanso. Se vio más orden en el equipo, pero no tiró ni una vez a puerta, por lo que el madrileño, atlético desde niño y que jugó en la cantera rojiblanca, ha apelado a mejorar el juego y el acierto en ataque.

También ha pedido el apoyo del sevillismo para convertir en "un infierno" el estadio sevillista ante la visita de un rival al que quizás puedan despistar dos citas inminentes de altura: la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones y la final de Copa del sábado siguiente en La Cartuja de Sevilla.

García Plaza tiene las bajas del defensa exatlético César Azpilicueta y del brasileño Marcao, y del lateral Carmona y del central Nianzou por sanción, pero recupera al medio francés Agoumé, tras cumplir ciclo de tarjetas en Oviedo, así como a dos jugadores que salieron 'tocados' del Carlos Tartiere: los internacionales suizos Sow y Rubén Vargas.

Para el Atlético, el partido de este sábado toma un papel secundario, a tres días de jugarse el pase a las semifinales de la Liga de Campeones contra el Barcelona, al que ganó 0-2 en la ida en el Camp Nou el pasado miércoles, y a una semana de disputar la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en el estadio La Cartuja de Sevilla, porque, además, lo tiene todo prácticamente hecho en este curso en LaLiga EA Sports.

Las prioridades están tan definidas también porque el conjunto rojiblanco terminará de forma inequívoca, salvo caída estrepitosa e imprevisible, entre los cuatro primeros de la clasificación, con el pase a la Liga de Campeones de la próxima temporada por decimocuarta campaña consecutiva, todas las que Diego Simeone lo ha dirigido de principio a fin. El liderato del Barcelona está lejísimos, a 19 puntos. También la segunda plaza del Real Madrid, a 12. La tercera del Villarreal solo está un punto por encima y la quinta del Betis doce puntos por detrás.

Bajo esos parámetros, con ocho jornadas por jugarse, la atracción y la atención del Atlético está en la siguiente semana, tan decisiva, con lo que el choque ante el Sevilla abrirá espacio en el once para los reservas más habituales, Marc Pubill -sancionado en la Champions- y algunos canteranos de la Academia.

Las bajas, además, son numerosas, hasta siete. Aún no vuelve Jan Oblak, tras cinco encuentros fuera por una distensión muscular en el costado y previsiblemente listo para el martes; pierde a David Hancko, por una torsión en el tobillo en Barcelona, y tampoco tiene a Koke Resurrección y Nico González por sanción, aparte de mantener las ausencias de Johnny Cardoso, Pablo Barrios y José María Giménez, por sendas lesiones musculares.

Hombres como Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Ademola Lookman y Robin Le Normand -titulares el pasado miércoles, el próximo martes y el sábado que viene- tendrán descanso de inicio en Sevilla, al igual que quizá Clement Lenglet, que apunta al once del martes ante las bajas de tantos centrales para recibir al Barcelona.

Simeone, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas, dará recorrido de inicio a Obed Vargas, Alex Baena, Rodrigo Mendoza, Thiago Almada y Alexander Sorloth, además del citado Pubill, y podría incluir en el once a algunos canteranos, como los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el central Dani Martínez o el media punta Rayane Belaid. Juan Musso defenderá la portería, a la espera del regreso de Oblak.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juanlu, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Rubén Vargas, Akor Adams y Oso o Peque.

Atlético de Madrid: Musso; Boñar o Molina, Pubill, Dani Martínez, Julio Díaz; Almada, Mendoza, Obed Vargas, Rayane o Lookman; Baena y Sorloth.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (C. Castellanomanchego).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.