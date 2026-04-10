Manolo González: "El Barcelona irá a muerte, como ha hecho siempre contra el Espanyol"

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, insistió en que el anfitrión dará importancia al partido: "No creo que vayan a especular, ni mucho menos. Irán a ganar y a hacer daño, si pueden. Intentaremos competir al máximo nivel, es un encuentro exigente".

En este sentido, el responsable del banquillo periquito no cree que el cuadro azulgrana "salga pensando en el partido del martes, ni mucho menos". El Barcelona perdió en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid (0-2) y afronta la vuelta decisiva el próximo martes.

Manolo González ha asegurado que el Espanyol da una gran "importancia" al partido porque "es un derbi, es el eterno rival" y porque buscan "ganar ahí después de mucho tiempo". El último triunfo en LaLiga de los blanquiazules en el Camp Nou fue en la temporada 2008-2009 (1-2).

El entrenador se mostró seguro de que su equipo puede hacerse con los tres puntos: "Sabemos que somos capaces de competir y ganar a cualquier rival. Hemos ganado al Real Madrid, al Atlético de Madrid, remontamos en San Mamés... Sabemos que si hacemos las cosas bien, somos capaces de vencer a cualquiera".

González aseguró que ganar al Barça sería un punto de inflexión. "Te da el primer objetivo, el que te da la mayor tranquilidad de todas. Cuando estás salvado es cuando el 99 por ciento de los equipos de Primera respiramos tranquilos. Te permite encarar los partidos con más calma", analizó.

El preparador blanquiazul subrayó la necesidad de volver a ser "un equipo competitivo y fiable", pero apuntó que, pese a la dinámica de resultados, "el equipo no está mal". En el plano personal, el técnico confesó que afronta el encuentro con la "máxima motivación", al tratarse de un derbi. "Ojalá pudiera jugar yo mañana", añadió.

Finalmente, González no polemizó sobre la designación de Alejandro Hernández Hernández como árbitro para el derbi, cuyas actuaciones han sido en ocasiones cuestionadas por el entorno blanquiazul.

"Confiamos en que lo haga bien, con un buen arbitraje. Ponernos una tirita antes de que pase algo no tiene sentido. Que el partido lo gane y lo pierda el que lo merezca", sentenció.