Obed Vargas, sobre el Atlético de Madrid: "Es un grupo muy unido, ésa es su fuerza"

Destacó lo que más le había llamado la atención desde su llegada: "La humildad de todo el grupo, el carácter de cada jugador, la bienvenida que me han dado todos y el cariño que se tiene. Es un grupo muy unido, esa es su fuerza".

"Con todos me puedo llevar bien, como hablo inglés y español puedo tener buena relación con todos. Ahora me juntaba mucho con los jóvenes, con los que hablan español, con los argentinos, con Hancko también", incidió.

El Atlético de Madrid juega este sábado 11 de abril (21.00 horas CEST) contra el Sevilla. Después, tiene por delante la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, el martes 14, y la final de la Copa del Rey, contra la Real Sociedad, el sábado 18.

Vargas, no obstante, está centrado en el Sevilla: "Lo afrontamos con la mentalidad de que hay que ganar, seguimos en la lucha en LaLiga, tratando de sumar, el grupo está unido y enfocado en lo que tenemos que hacer. Sabemos que no va a ser un partido nada fácil, ir a jugar a Sevilla es difícil, es un campo complicado, y vamos con esa mentalidad de sumar tres puntos".

El mexicano fue jugador de los Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS) hasta su llegada a España. "Mi fichaje por el Atlético de Madrid lo viví con mucha pasión, con mucho orgullo, con mi familia, muy feliz de que todos pudieran estar allí. Pude conocer lo que significa el Atlético de Madrid y el impacto que tiene a nivel mundial", recordó.

Aunque mexicano, Vargas nació en Anchorage (Alaska) y considera que esos primeros años le sirvieron para su carrera profesional.

"Me puso muchas barreras. Alaska no lo conocen mucho por el fútbol. Me hizo desarrollar una mentalidad muy fuerte, de poder sobrellevar esos obstáculos y seguir trabajando hacia mis objetivos. Es lo que me ha ayudado como jugador a ser fuerte mentalmente", afirmó.