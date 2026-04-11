El Bayern Múnich, virtual campeón de la Bundesliga antes de recibir al Real Madrid

El festival goleador y el asalto a los registros históricos se fraguaron con un ritmo vertiginoso. El inicio del récord se dio cuando Jamal Musiala abrió el marcador en el minuto 9; con un certero cabezazo en el segundo palo tras un gran centro de Laimer, el internacional alemán anotó el gol 101 del equipo en liga, igualando la mítica marca de hace medio siglo. El momento histórico llegó ya en la segunda mitad, cuando Leon Goretzka, en el minuto 54, fue el encargado de anotar el tanto que sobrepasaba oficialmente el registro histórico.

La sentencia llegó instantes después, cuando Michael Olise amplió la cuenta con el 0-3, Nico Jackson se sumó a la fiesta con el 0-4 y Raphaël Guerreiro cerró la cuenta definitiva con el 0-5. Con este resultado, el Bayern aventaja ya en doce puntos al Borussia Dortmund, que cayó horas antes ante el Leverkusen, dejando la liga vista para sentencia con solo 15 puntos por disputarse.

A pesar de la importancia del récord, Vincent Kompany (o el cuerpo técnico actual) priorizó el descanso de sus piezas clave. No jugaron Harry Kane, Aleksandar Pavlovic ni Dayot Upamecano, mientras que Serge Gnabry fue baja por molestias. Del once que saltó al Bernabéu, solo repitieron Manuel Neuer, Konrad Laimer, Joshua Kimmich y Michael Olise.

La profundidad de plantilla permitió que jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo —como Goretzka, Nico Jackson o Guerreiro— asumieran el protagonismo. Durante el encuentro, se gestionaron los minutos con las entradas de Luis Díaz y Josip Stanisic en el minuto 58, seguidos por Jonathan Tah en el 66, quien tuvo que ingresar debido a la lesión de Hiroki Ito.

Aunque la victoria fue abultada, pudo serlo aún más antes del descanso. Nico Jackson estrelló un remate en el larguero y el propio Musiala, tras una jugada maradoniana dentro del área, vio cómo su disparo se topaba con el poste. Pese a que el partido llegó a la pausa con solo un gol de diferencia, el control bávaro fue total, permitiendo a sus titulares habituales ahorrar energías para el decisivo choque del miércoles ante el conjunto blanco.

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Ficha técnica

Sankt Pauli (0): Vasilj; Pyrka, Ando, Wahl, Mets, Ritzka (Oppie, minuto 77); Sinani, Rasmussen, Fujita (Metcalfe, minuto 66), Pereira Lage; Hountondiji (Kaars, minuto 77).

Bayern Múnich (5): Neuer; Laimer (Stanisic, minuto 59), Kim, Ito (Tah, minuto 67), Bischof; Kimmich (Davies, minuto 59), Goreztka; Olise (Luis Díaz, minuto 59), Musiala (Sapoko Ndiaye, minuto 84), Guerreiro; Nico Jackson.

Goles: 0-1: Musiala, minuto 9. 0-2: Goretzka, minuto 52. 0-3: Olise, minuto 54. 0-4: Nico Jackson, minuto 65. 0-5: Guerreiro, minuto 89.

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó con tarjeta amarilla al local Chimi Fujita (minuto 52) y a los visitantes Laimer (minuto 19) y Olise (minuto 52).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el estadio Millerntor de Hamburgo ante unos 29.000 espectadores.