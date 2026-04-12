1-3. El Oporto de Gabri Veiga vence al Estoril de Alejandro Marqués en la Liga Portugal

El Oporto se puso por delante en el Estádio António Coimbra da Mota en el minuto 15 con un gol de Pepê, tras un pase de Gabri, exjugador del Celta.

Los 'dragones' sumaron el segundo tanto en el 33' por un error del Estoril, que marcó un autogol después de un saque de esquina de Gabri y un cabezazo de Alberto Costa hacia el primer palo que Xeka desvió accidentalmente hacia la portería de su equipo.

El combinado del norte de Portugal podría haberse ido al descanso con una tercera diana de ventaja, si un gol del delantero 'portista' Deniz Gul no hubiera sido anulado por fuera de juego.

Finalmente, el tercer gol de los de Francesco Farioli llegó en el 72' gracias a un remate del mediocentro danés Froholdt, quien aprovechó un pase raso de Alberto Costa desde la banda izquierda.

Pese a la ventaja de los 'dragones', el Estoril, que es séptimo en la tabla, no cejó en su empeño y anotó su único tanto de la noche en el 78' con un disparo del atacante marroquí Yanis Begraoui desde el centro del área.

El Oporto podría haber concluido el encuentro con un cuarto tanto si no hubiera sido por el portero español del Estoril, Joel Robles, exjugador del Atlético de Madrid, que desactivó un cabezazo del extremo izquierdo 'portista', Borja Sainz, quien militó en el pasado en el Alavés.

Con este triunfo, el Oporto sigue primero en la clasificación con 76 puntos, a 5 del segundo, el Sporting, con un partido menos pendiente de disputar ante el Tondela, y el Benfica, que es tercero con 69 puntos.