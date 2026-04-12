Diego Rossi rasca el empate 1-1 para Columbus frente a Orlando

Rossi marcó un golazo en el minuto 80 con el que igualó la diana de Orlando City en el primer tiempo, obra del croata Marco Pasalic.

El empate no le termina de servir a ninguno de los dos equipos, que solo han ganado un partido en las siete jornadas disputadas y ocupan posiciones bajas en una Conferencia Este con Nashville de líder.

Nashville suma 16 puntos, seguido con 12 por Inter Miami. Columbus Crew ocupa la undécima posición (6 puntos) y Orlando City la decimotercera (4 puntos).

En el Oeste, el nuevo líder es Vancouver Whitecaps con 18 puntos, seguido a dos unidades por Los Angeles FC, que en esta séptima fecha del campeonato perdió su invicto al caer 2-1 frente a Portland.