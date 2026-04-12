El Inter Miami no sabe ganar en su nuevo estadio y Los Angeles FC pierde el invicto

Era el segundo partido de las 'Garzas' en el Nu Stadium, en el que también empataron 2-2 con el Austin la semana pasada aguando la inauguración.

Los hombres de Javier Mascherano remontaron el tanto inicial de Jorge Ruvalcaba con goles de Mateo Silvetti y Germán Berterame -el primero de este con el Inter Miami-, pero los neoyorquinos pusieron el 2-2 definitivo en el minuto 77.

Lionel Messi y compañía tendrán una tercera oportunidad de brindarle al Nu Stadium su primera victoria cuando reciban el próximo sábado al Colorado Rapids.

Con el empate con New York Red Bulls, Inter Miami ocupa la segunda posición en la Conferencia Este con 12 puntos en siete jornadas, a cuatro puntos del Nashville, que sigue líder.

Nashville, con un equipo lleno de suplentes pensando en su partido el martes en Ciudad de México, se impuso por 1-2 al Charlotte para sumar los tres puntos.

Los estadounidenses visitarán al América en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf tras firmar un 0-0 el pasado martes en la ida.

En la misma situación que Nashville se encontraba Los Angeles FC, que el martes disputará en Puebla el partido de vuelta del torneo continental frente a Cruz Azul, aunque en su caso con un 3-0 de la ida.

Los angelinos, el único equipo que aún no había perdido en la MLS, cayeron por 2-1 en Portland tras el gol del venezolano Kevin Kelsy en el minuto 96.

Los Angeles FC, con 16 puntos, ha perdido el liderato en favor de los Vancouver Whitecaps, que suman 18 tras derrotar por 2-0 al New York City FC, con el uruguayo Mathías Laborda abriendo el marcador para los canadienses.

También está inmerso en eliminatoria de la 'Concachampions' el LA Galaxy, que recibirá el miércoles al Toluca con la misión de remontar un 4-2 de la ida. Hoy, los angelinos derrotaron al Austin del valenciano Nico Estévez por 1-2.

En otros partidos de esta séptima jornada, el Philadelphia Union derrotó por 1-2 al Montreal con el tanto decisivo del venezolano Jesús Bueno, después de que el español Iván Jaime adelantara a los quebequeses.

El Cincinnati rescató un empate 1-1 ante el Toronto en el tiempo añadido y con uno menos, tras un gol en propia meta del paraguayo Gilberto Flores con el que se adelantaron los canadienses.

El New England Revolution se impuso por 1-0 al DC United, mismo resultado que el Chicago Fire-Atlanta United. Los San Jose Earthquakes remontaron para vencer por 1-3 al Sporting Kansas City, mientras que el Dallas y el St. Louis empataron 1-1 en Texas.