12 de abril de 2026 - 03:50

Programa de los partidos de vuelta de cuartos de final

Madrid, 12 abr (EFE).- Programa de los partidos de vuelta de los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximos.

Por EFE

-- Programa de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

+ Atlético Madrid (ESP) - Barcelona (ESP)

+ Liverpool (ING) - París Saint Germain (FRA)

(Estadio Anfield, Liverpool; ida: PSG 2-Liverpool 0).

. Miércoles, 15 abril (21.00 CET, 19.00 GMT)

+ Bayern Múnich (ALE) - Real Madrid (ESP)

(Allianz Arena, Múnich; ida: Real Madrid 1-Bayern Múnich 2).

-- Semifinales (Ida 28 y 29 abril, vuelta 5 y 6 mayo)

Ganador París Saint Germain-Liverpool/Ganador Real Madrid-Bayern Múnich

Ganador Atlético Madrid-Barcelona/Ganador Sporting-Arsenal

-- Final, sábado 30 mayo. A las 18.00 hora CET, 16.00 GMT