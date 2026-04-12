Programa de los partidos de vuelta de cuartos de final

-- Programa de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
+ Atlético Madrid (ESP) - Barcelona (ESP)
+ Liverpool (ING) - París Saint Germain (FRA)
(Estadio Anfield, Liverpool; ida: PSG 2-Liverpool 0).
. Miércoles, 15 abril (21.00 CET, 19.00 GMT)
+ Bayern Múnich (ALE) - Real Madrid (ESP)
(Allianz Arena, Múnich; ida: Real Madrid 1-Bayern Múnich 2).
-- Semifinales (Ida 28 y 29 abril, vuelta 5 y 6 mayo)
Ganador París Saint Germain-Liverpool/Ganador Real Madrid-Bayern Múnich
Ganador Atlético Madrid-Barcelona/Ganador Sporting-Arsenal
-- Final, sábado 30 mayo. A las 18.00 hora CET, 16.00 GMT