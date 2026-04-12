Serie A Italiana: El Inter sobrevive en Como con una remontada que vale medio título

La 32ª jornada quizá haya decidido el desenlace de la temporada 2025-2026 de la Serie A, con la remontada del Inter, el empate 1-1, más temprano este domingo, del Napoli, frenado en Parma, y la debacle 3-0 del AC Milan en casa, el sábado, ante el Udinese.

A seis jornadas del final, es decir, un máximo de 18 puntos por disputarse, el Inter (75 puntos) cuenta ahora con nueve de ventaja sobre el Napoli (2º, 66) y suma doce más que el AC Milan (3º, 63).

Con tres partidos en casa por jugar y cuatro duelos ante equipos de la parte baja de la tabla o en puestos de descenso, los Nerazzurri tienen todo en sus manos para suceder al Napoli y conquistar un tercer Scudetto en cinco años tras 2021 y 2024.

Siempre que el equipo de Cristian Chivu no vuelva a verse atrapado por su sorprendente incapacidad para responder cuando se le espera, como esta temporada ante su gran rival milanés (dos derrotas por 1-0) y en la Liga de Campeones (eliminado en los playoffs de acceso a octavos por el Bodo Glimt noruego) .

Fue ese Inter el que se presentó sobre el césped de Como en la primera parte, incapaz de controlar al eléctrico Nico Paz.

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El mediapunta argentino fue el origen de la apertura del marcador con su eslalon en el área milanesa y un disparo que Yann Sommer solo pudo desviar con apuros, dejando el balón a los pies de Alex Valle (36’).

* Resultados: Viernes: Roma 3-Pisa 0; Sábado: Cagliari 1-Cremonese 0, Torino 2-Hellas Verona 1, Milan 0-Udinese 3, Atalanta 0-Juventus 1; Domingo: Génova 2-Sassuolo 1, Parma 1-Napoli 1, Bolonia 2-Lecce 0, Como 3-Inter 4; Lunes: (15:45) Fiorentina-Lazio.