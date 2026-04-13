“Cocoliso” González y Perelló propician remontada del líder Independiente del Valle

Mientras “Cocoliso” González ingresó en el minuto 56, Perelló lo hizo en el 69 y con sus veloces ataques, asistencias y goles lograron la remontada con los tantos del paraguayo, a los 70, de Junior Sornoza, a los 73 y de Juan Riquelme Angulo, a los 76.

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El Cuenca se adelantó con anotaciones de Jorge Ordóñez, a los 26 y del argentino Germán Rivero, a los 56 y se creía ganador, pero el técnico del equipo del Valle, el uruguayo Joaquín Papa efectuó cambios con jugadores que descansaban para el partido de Copa Libertadores del próximo miércoles.

Los ingresos de González, Perelló y del ecuatoriano Angulo fueron determinantes para juntarse con Sornoza, que se perderá el partido del próximo miércoles por la Libertadores contra Universidad Central de Venezuela, por la expulsión ante Rosario Central en la primera fecha del torneo continental.

El Deportivo Cuenca quedó en el quinto puesto, con 11 puntos.

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Por su parte, la Universidad Católica derrotó por 0-2 a domicilio del Técnico Universitario con goles del defensor venezolano Jhon Chancellor y del ecuatoriano Byron Palacios, para ubicarse en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 16 unidades, mientras Técnico quedó sexto con 11 puntos.

El Guayaquil City disfrutó de todo el aporte técnico del argentino Damián Díaz para asistir en los goles de Edinson Mero y del uruguayo Pablo González para el primer triunfo de local del City por 2-1 sobre el Macará, que se había puesto en ventaja con anotación del uruguayo Franco Posse.

El Macará descendió al octavo puesto, con 10 unidades, y el Guayaquil City quedó duodécimo, con 9. El Aucas derrotó por 2-0 a Emelec con goles de Ederson Quiñónez y del goleador del torneo, el boliviano Bruno Miranda, que llegó a seis anotaciones.

El Aucas alcanzó el cuarto lugar, con 12 puntos, y el Emelec continuó entre los últimos de la tabla, con 5 puntos, y también perdió este domingo por expulsión al centrocampista uruguayo Gonzalo Nápoli, a los 6 minutos.

Mientras Barcelona ganó por 2-1 el pasado viernes a Leones del Norte, con destacada actuación del atacante argentino Darío Benedetto, determinante con sus asistencias para que Barcelona alcanzara el tercer lugar, con 15 enteros.

El Delfín derrotó por 1-0 al favorito Liga Deportiva Universitaria de Quito y pasó al séptimo lugar, con 11 puntos y Liga quedó undécimo, con 10 unidades. EFE