Sudamericano Sub 17: Paraguay, triste imagen y decepcionante despedida

Decepción total de una selección nacional Sub 17 que en cuatro partidos solo logró sumar un punto, con un empate frente a Uruguay y tres derrotas, marcando apenas dos goles en toda la fase inicial.

Si bien en juego ante la selección cafetera se cumplió en un campo de juego impracticable en el Carfem de Ypané, por las condiciones climáticas, la situación fue similar para ambos seleccionados, lo que no implica una excusa por el rendimiento en el juego de cierre de la fase de grupos.

Paraguay se despide del certamen continental cerrando la tabla del Grupo A, con 1 por detrás de Ecuador con 10 puntos, Colombia 7, Uruguay 5 y Chile 4 unidades.

Los dirigidos por Mariano Uglessich intentaron hasta el último suspiro, pero no alcanzó para llegar al objetivo de sumar los últimos tres puntos en juego, que le habrían otorgado la oportunidad de seguir luchando por el pase al Mundial.

Jugar en casa un Sudamericano y terminar último, deja una muy triste imagen y la obligación de un profundo análisis de lo que no funcionó en este seleccionado de la categoría, lejos de las expectativas generadas en la previa.

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En el Grupo B, Brasil venció 1-0 a Venezuela y Argentina empató 1-1 con Bolivia. La canariña terminó primero con 12 puntos, seguido de Argentina con 7, Bolivia 5, Venezuela 4 y Perú, eliminada, sin punto.

En las semifinales, Ecuador enfrentará a Argentina y Brasil y Colombia, mientras que por las posiciones restantes y los cupos al mundial se medirán Bolivia contra Chile y Venezuela con Urguay.

Los ganadores irán al Mundial y los perdedores buscarán el último cupo.