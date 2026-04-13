Cuatro grandes quieren salir del foso en la Sudamericana

Los cuatro tienen en común que debutaron como visitantes con sendas derrotas y son colistas de sus grupos en la vigésima quinta edición del torneo.

El Santos perdió por 1-0 con el Deportivo Cuenca en Ecuador en el grupo D, Gremio cayó por 1-0 con el Montevideo City Torque en Uruguay en el F, Mineiro fue superado 2-1 ante Puerto Cabello en el B y Millonarios fue derrotado 2-0 por O’Higgins en el C.

Ademas, estos clubes encopetados cuentan en su plantilla con figuras de la talla de Neymar en el Santos -aunque no ha debutado en el certamen-, de Hulk en el Atlético Mineiro, de Falcao García en Millonarios o del delantero danés y exjugador del Barcelona Martin Braithwaite en el Gremio.

Sao Paulo, Olimpia y Racing Club son tres de los grandes que sí celebraron en la primera fecha. El onceno brasileño se impuso por 0-1 en su visita en Uruguay al Boston River y lidera el grupo C con O’Higgins; la formación paraguaya venció por 0-2 al chileno Audax Italiano y encabeza la zona G, mientras el club argentino goleó 1-3 al Independiente Petrolero en la altitud de Sucre en Bolivia y está en la cima del E.

Otro peso pesado del continente, River Plate, que conquistó en 2014 la Sudamericana, espera lograr en casa su primer triunfo ante Carabobo, tras el empate 1-1 con 10 hombres con el Blooming en Bolivia tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 4 minutos. Otro dato no menor es el de los clubes venezolanos: ninguno ha perdido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Puerto Cabello mira desde arriba en el grupo B, tras vencer por 2-1 al Mineiro; Caracas igualó 1-1 en Río de Janeiro con Botafogo en el E y Carabobo se impuso por 1-0 al Bragantino y encabeza el H. Solo los líderes de grupo avanzan directamente a los octavos de final de la Sudamericana.

Los segundos deberán disputar una serie contra los equipos que terminen terceros en sus grupos de la Copa Libertadores. La final de la Copa Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla (Colombia).

Partidos de la jornada 2 de la fase de grupos:

Martes, 19:00: Gremio (BRA) - Deportivo Riestra (ARG) Grupo F y Sao Paulo (BRA) - O’Higgins (CHI) Grupo C

21:00: Vasco da Gama (BRA)-Audax Italiano (CHI) Grupo G, Palestino (CHI) - Montevideo City (URU) Grupo F y Santos (BRA) - Recoleta (PAR) Grupo D

Miércoles, 19:00: Caracas (VEN) - Independiente (BOL) Grupo E y Racing Club (ARG) - Botafogo (BRA) Grupo E

21:00: Olimpia (PAR) - Barracas Central (ARG) Grupo G

21:30: River Plate (ARG) - Carabobo (VEN) Grupo H

23:00: América (COL) - Alianza Atlético (PER) Grupo A y Millonarios (COL) - Boston River (URU) Grupo C

Jueves, 19:00: Atl. Mineiro (BRA) - Juventud (URU) Grupo B y Tigre (ARG) - Macará (ECU) Grupo A

21:30: Bragantino (BRA) - Blooming (BOL) Grupo H y San Lorenzo (ARG) - Deportivo Cuenca (ECU) Grupo D

23:00: Cienciano (PER) - Puerto Cabello (VEN) Grupo B