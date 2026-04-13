Estudiantes y Cusco se enfrentan en busca de su primera victoria en la Libertadores

El partido comenzará a las 19.00 hora local (23.00 GMT) con el estadio UNO de la ciudad de La Plata como escenario y será arbitrado por el chileno José Cabero.

El conjunto local logró un valioso punto en su viaje a Colombia de la semana pasada para enfrentar al Independiente de Medellín, donde empató 1-1 en el estadio Atanasio Girardot gracias al gol de Thiago Palacios, aunque tuvo chances para ganarlo.

Cusco, debutante absoluto en la máxima competencia continental, cayó con claridad por 0-2 como local ante el poderoso Flamengo de Brasil, que llegó al gol con los gritos de Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique.

El 'Pincha' se ubica primero en la zona A Torneo Apertura de Argentina, donde suma 24 puntos producto de siete triunfos, tres empates y tres derrotas.

En su último partido, disputado el sábado ante Unión de Santa Fe, el equipo de La Plata logró un agónico triunfo cuando Mikel Amondarain puso el 2-1 definitivo en tiempo de descuento.

Alejandro 'Cacique' Medina, entrenador del Estudiantes, tiene en Thiago Palacios a su figura destacada y jugador fundamental en el mediocampo para el abastecimiento del delantero Guido Carrillo, que volvió con molestias físicas de Colombia y no ingresó el domingo ante Unión.

Por parte del conjunto cusqueño, ocupa el sexto lugar de la liga peruana, con trece puntos sumados a partir de cuatro partidos ganados, uno empatado y cuatro perdidos.

La formación del entrenador Alejandro Orfila llega a La Plata con la ventaja de haber descansado durante el fin de semana, ya que no disputó partidos por el torneo local debido a las elecciones presidenciales celebradas en el país.

La directiva del Cusco emitió el jueves un comunicado en el que protestó ante Conmebol por el nivel del arbitraje encabezado por el paraguayo Derlis López, que dijo perjudicó al equipo ante Flamengo con la anulación de un gol de Marlon Ruidías mediante el VAR y la decisión de no mostrar la tarjeta roja al ecuatoriano Gonzalo Plata, del 'Mengao', por una dura falta contra Lucas Colitto.