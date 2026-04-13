Marc Bernal se entrena con el grupo, pero Flick ve "complicado" que juegue

Madrid, 13 abr (EFE).- El Barcelona se entrenó este lunes en el estadio Metropolitano, escenario del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, con el centrocampista Marc Bernal dentro del grupo, según se vio en los primeros 15 minutos abiertos, aunque Hansi Flick, su técnico, ve "complicado" que juegue el encuentro.