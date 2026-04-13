Universitario y Coquimbo, duelo de campeones que buscan primer triunfo en la Libertadores

Ambos equipos iniciaron su andadura en la Libertadores con sendos empates ante Deportes Tolima (0-0), en el caso de Universitario, y de Nacional (1-1), en el caso de Coquimbo, sus respectivos rivales en el grupo B de la máxima competición de Sudamérica a nivel de clubes.

Al haber inaugurado el marcador en su anterior encuentro, Coquimbo llega a esta segunda fecha de la fase de grupos de la Libertad en la primera posición del grupo, mientras que Universitario lo hace en el último lugar.

La 'U', que dirige el técnico español Javier Rabanal, tendrá para este encuentro una baja sensible, al no poder contar por lesión con el centrocampista argentino Martín Pérez Guedes y probablemente tampoco lo pueda hacer con el delantero Lisandro Alzugaray, que busca terminar de recuperarse de una dolencia muscular.

El actual campeón peruano podría alinear en su lugar al brasileño Miguel 'Miguelinho' Silveira, acompañado por Jesús Castillo y Jairo Concha.

El Coquimbo, dirigido por Hernán Caputto, llegará a Lima respaldado por nuevas figuras para la actual temporada 2026, como el experimentado delantero argentino Lucas Pratto y el mediocentro argentino Guido Vadalá.

"Cada punto va a ser importante, seguro hoy quedamos todos iguales en el grupo, pero independiente de eso, están todos bien. Vamos a recuperar a algunos jugadores y ya pensar en lo que viene", comentó Caputto tras el empate de la primera jornada y con la mira puesta en el encuentro con Universitario.

El encuentro se disputará desde las 21:00 hora local (2:00 GMT del miércoles 15 de abril) en el Estadio Monumental de Lima, bajo el arbitraje del brasileño Ramón Abatti, acompañado por sus compatriotas Rodrigo Correa, Víctor Imazu y Matheus Candancan.