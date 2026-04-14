Carrick describe la roja a Lisandro como una de las peores decisiones que ha visto

El defensa argentino fue expulsado con roja directa en la segunda parte por tirar de la coleta a Dominic Calvert-Lewin, delantero del Leeds United. El árbitro no lo apreció en el campo, pero decidió expulsar al defensa tras revisar la acción en el VAR.

"Es una de las peores decisiones que he visto. Él (Calvert-Lewin) puede dar con el brazo en la cara de Licha, pero es él al que expulsan. Increíble", dijo Carrick en una entrevista pospartido.

"No sé ni lo que es, porque no le tira del pelo. No es una acción agresiva, le toca y le expulsan. Y lo peor es que le mandan al monitor a revisarlo. Tenemos que tener cuidado con hacia dónde va el juego. Es una decisión increíble, completamente increíble".

La expulsión de Lisandro implica que se perderá el importante partido en la pelea por la Champions League que disputará el Manchester United contra el Chelsea el próximo sábado.

Por su parte, Calvert-Lewin confirmó que Lisandro le tiró del pelo, pero que no le guarda ningún rencor.

"Yo no hago las reglas. Sentí que me tiraron del pelo, se lo dije al árbitro y ellos tomaron la decisión. No le guardo ningún rencor", dijo el delantero inglés.

El Leeds Unites se llevó el triunfo y se distancia seis puntos de las posiciones de descenso al Championship.