Eberechi Eze: "Arteta es muy apasionado; se puede ver las ganas que tiene"

"El técnico habla bien, es apasionado y se pueden ver las ganas que tiene en los ojos y en la mente. Hay mucha confianza y fe en este equipo. La mentalidad es muy fuerte y no nos interesa lo que piense la gente", expresó el extremo en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal.

Los 'gunners', en su peor momento, afrontan el partido con una ventaja de 0-1 gracias a un tanto de Kai Havertz en el tiempo añadido del partido de ida disputado en Lisboa.

"Sabemos en qué posición estamos y en todo lo que nos jugamos. La Liga de Campeones es una competición especial y todo el mundo sueña con jugarla. Tenemos que ir a por todas sin tener en cuenta el resultado del primer partido", agregó Eze, que llegó el pasado verano al Arsenal procedente del Crystal Palace y se ha convertido en una pieza importante para el esquema de Mikel Arteta.

El Arsenal vive su peor momento tras cosechar tres derrotas en sus últimos cuatro partidos, quedar eliminado de la Copa de Inglaterra ante el Southampton, del Championship (segunda división), perder la final de la Copa de la Liga ante el Manchester City y ver cómo su diferencia en el liderato de la Premier respecto al segundo, el City de Pep Guardiola, que tiene un partido menos, se ha visto reducida a 6 puntos, a falta del duelo directo entre ambos del próximo domingo en el Etihad Stadium.