El Arsenal prepara la vuelta sin Saka, Odegaard, Timber, Rice y Calafiori

Los cinco futbolistas estuvieron ausentes en la sesión de entrenamiento abierta a la prensa en la ciudad deportiva de los 'Gunners'; no obstante, no implica que los futbolistas no estén disponibles en el duelo europeo, ya que podrían salir al césped una vez se hayan marchado los medios tras quince minutos o pueden estar haciendo ejercicios por separado.

Los 'Gunners' llegan a este encuentro en su peor momento de la temporada, con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y habiendo perdido la Copa de la Liga, la FA Cup y con una ventaja de sólo seis puntos, con un partido más y un duelo directo pendiente respecto al Manchester City en la Premier League.

La noticia positiva para los de Mikel Arteta es que tienen una ventaja de 0-1 cosechada en la ida gracias a un tanto de Kai Havertz en el tiempo añadido en Lisboa y otra victoria o incluso un empate este miércoles en el Emirates Stadium asegurarán su presencia por segundo año consecutivo en semifinales del máximo torneo continental.

Sin embargo, la lista de posibles bajas, como la de alguno de estos cinco futbolistas, preocupa en la previa del encuentro.