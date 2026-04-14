Futbolista del Villarreal niega nuevos cargos de violación en Londres

El mediocampista ghanés Thomas Partey, de 32 años, negó haber violado en dos ocasiones a una mujer en diciembre de 2020, en el marco de un caso en el que ya había sido acusado previamente de otros cinco delitos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con hechos ocurridos entre 2021 y 2022, cuando era jugador del Arsenal.

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Con estas nuevas acusaciones, el volante se enfrenta a un total de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, todos ellos relativos a cuatro mujeres distintas.

El juez Tony Baumgartner acordó que todos los casos se juzguen de forma conjunta, lo que podría retrasar el inicio del juicio hasta enero de 2027, pese a que inicialmente estaba previsto para noviembre de este año.

Partey, que abandonó el club londinense el pasado verano para fichar por el Villarreal, permanece en libertad bajo fianza mientras continúan los procedimientos judiciales, con la condición de no contactar con las presuntas víctimas.

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El centrocampista tiene prevista su próxima comparecencia judicial el 14 de mayo en una vista preliminar. EFE