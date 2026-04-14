Isco, el capitán del Betis de Pellegrini, avanza en su recuperación

Isco lleva ya tiempo entrenándose junto al resto de sus compañeros y hoy ha vuelto a hacerlo en la sesión preparatoria que ha dirigido el chileno para el partido trascendental del próximo jueves en La Cartuja en el que el Betis se juega su pase a las semifinales de la Liga Europa ante el Braga portugués tras el empate a uno de la ida.

El mediapunta de Arroyo de la Miel (Málaga, sur de España), en los minutos abiertos a los medios, se ejercitó con aparente normalidad al mismo ritmo que el grupo, lo que apunta a que, junto al apoyo moral de viajar con sus compañeros a la ida de los cuartos europeos, ya pueda ir entrando en alguna convocatoria.

Será Manuel Pellegrini el que informe este miércoles en la previa del duelo ante el Braga sobre si Isco está para entrar en la lista ante el conjunto portugués o si lo hará en una citación posterior para los duelos ligueros ante el Girona o Real Madrid, los próximos 21 y 24 de abril, respectivamente.

Isco atisba su vuelta tras un calvario de infortunios en el que figura la lesión sufrida en su Málaga natal a finales de agosto en un amistoso previo al comienzo de la Liga y, sobre todo, la jugada con la que volvió a lesionarse a finales de noviembre en competición europea ante el Utrecht holandés en una desafortunada acción con su compañero Sofyan Amrabat.