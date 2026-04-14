Iván Fresneda, baja del Sporting ante el Arsenal

"Iván ha sido un jugador importante, ha hecho una gran temporada, tanto a nivel individual como colectivo. Pero no está al 100 %. Por cuestiones físicas, hemos optado por dejarlo en Lisboa", afirmó el técnico en rueda de prensa en el Emirates Stadium de Londres.

Agregó que Fresneda "no estaba en plenas condiciones para poder aportar su contribución y el partido de mañana exige que todos estén al 100 %".

Iván Fresneda, defensa madrileño de 21 años, será la principal baja de los 'leones' en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en el que tendrán que remontar el 0-1 sufrido en la ida para acceder a una semifinal inédita.

El entrenador reconoció que se enfrentará a "dificultades" ante los 'gunners' de Mikel Arteta, pero que su confianza es "infinita".

"Les miro a los ojos (de los jugadores) y veo las ganas que tienen de disputar el partido, que creen en el pase a las semifinales. El fútbol y la vida dan oportunidades a quienes creen mucho. Y si hay un equipo que cree mucho, es este", comentó.