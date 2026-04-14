Kompany aplaude la decisión del Unión Berlín de nombrar entrenadora a Marie-Louis Eta

El pasado sábado el Unión Berlín nombró a Marie-Louis Eta como sustituta de Steffen Baumgart tras una serie de resultados negativos.

El Unión Berlín es undécimo en la tabla con 32 puntos, siete por encima del descenso, y el director deportivo del club, Horst Heldt, decidió que la preparadora dirigiera al primer equipo hasta final de curso.

Kompany, en rueda de prensa en la víspera de enfrentarse a la Real Madrid en la Liga de Campeones, afirmó: "Estoy supercontento porque estos momentos claves me gustan. Es algo especial porque detrás de eso abre más oportunidades para chicas jóvenes que ven que sí pueden hacer una carrera en el fútbol. Esas historias son muy importantes. Le deseo todo lo mejor. Espero que van a tener paciencia con ella. Trabajar como entrenador la requiere".