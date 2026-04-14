Más de 70 000 entradas vendidas para el Inglaterra-España en Wembley

España buscará ante las inglesas la primera victoria de su historia en Wembley, donde han jugado en nueve ocasiones sin ganar hasta la fecha. La última vez que estas dos selecciones se enfrentaron en este escenario fue en febrero de 2025 con triunfo para las inglesas gracias a un tanto de Jessica Park.

Pese a que España se cobró la venganza unos meses después en la Liga de Naciones, Inglaterra se llevó la victoria en la pasada final de la Eurocopa, conquistando su segundo título continental consecutivo.

Wembley, casa habitual de las selecciones inglesas, tiene capacidad para alrededor de 90 000 espectadores y albergará este martes la tercera jornada de la fase de clasificación al Mundial del año que viene.

Tanto Inglaterra como España han ganado sus dos partidos hasta la fecha, contra Islandia y Ucrania y buscará este martes el pleno de victorias que les acerque a la fecha mundialista. Después, España se medirá el 18 de abril a Ucrania y cerrará esta fase en junio, con otro duelo ante Inglaterra y el partido final contra Ucrania. Solo la primera clasificada del grupo accede de forma directa a la Copa del Mundo.