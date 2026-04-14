México se medirá con Serbia en último partido de preparación antes del Mundial

"Hemos jugado 12 partidos de preparación y aún nos faltan tres juegos. El colofón de esta preparación será el próximo 4 de junio en la ciudad de Toluca en el estadio Nemesio Díez contra Serbia", afirmó el directivo.

Toluca se encuentra en la zona central del país a 2.600 metros de altitud.

Antes de este compromiso, el Tri del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre se las verá en un amistoso ante Ghana, el cual se disputará el 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, al centro oriente de la capital.

Y afrontará otro contra Australia, el 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena, California, en Estado Unidos, antes de cerrar su preparación ante Serbia el 4 de junio.

Arriola también informó que Aguirre podrá contar con sus jugadores 45 días antes de su debut en el Mundial el 11 de junio, día en el que jugará ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

"La selección nacional se ha preparado bien. El torneo de Clausura se va a jugar sin seleccionados para que los jugadores se concentren con Javier Aguirre el 6 de mayo, un mes y medio antes de que comience el Mundial", explicó.

Algo, que según el directivo, será una ventaja significativa respecto a los otros equipos mundialistas.

"Los jugadores de otras selecciones sólo van a tener entre una semana y semana y media para estar con sus entrenadores. Es algo de lo que nos pidió Javier Aguirre, además de muchos partidos de preparación contra equipos muy buenos y así lo hemos hecho", subrayó.

En el Mundial 2026, la selección mexicana está sembrada en el grupo A junto a Sudáfrica, contra el que debutará; Corea del Sur, al que se medirá el 18 de junio; y República Checa, al que enfrentará el día 24.