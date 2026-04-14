Oblak y Cardoso, en la convocatoria de Simeone

Oblak, fuera de los últimos seis encuentros, ha superado ya una distensión muscular en el costado, mientras que Johnny está recuperado de la lesión muscular que sufrió en un partido amistoso hace 17 días con la selección de Estados Unidos ante Bélgica.

Son dos de las cuatro novedades de la citación, en la que Simeone también recupera a Koke Resurrección y Nico González, sancionados el pasado sábado ante el Sevilla.

A la vez, el técnico mantiene las ausencias de Barrios, que ya se entrena con el grupo y ultima su puesta a punto de una lesión muscular; Hancko, por una torcedura de tobillo sufrida en el duelo de ida en el Camp Nou; y José María Giménez, que se pierde su tercer choque consecutivo por una dolencia muscular.

En la lista figuran cuatro jóvenes del filial de Primera Federación: el guardameta Salvador Esquivel, el central Dani Martínez y los laterales Javi Boñar y Julio Díaz.

La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Dani Martínez, Javi Boñar y Julio Díaz; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Obed Vargas, Thiago Almada y Marcos Llorente; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Ademola Lookman.