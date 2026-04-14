14 de abril de 2026 - 19:30
Ocho remates a portería del Barça, siete paradas de Musso y cuatro de Joan García
Madrid, 14 abr (EFE).- Las estadísticas oficiales de la UEFA del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona registraron ocho remates a portería del conjunto azulgrana por cinco del equipo rojiblanco, con siete paradas del argentino Juan Musso y cuatro de Joan García.
Ambos equipos igualaron en remates totales (se incluyen a portería, fuera y bloqueados), con quince de cada uno, con más posesión del Barcelona, con un 63 por ciento por el 37 del Atlético.
También el conjunto azulgrana propuso más ataques, con 63 por los 27 de los rojiblancos.